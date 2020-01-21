شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى: الزمالك مستعد للفوز على مازيمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شدد أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك على أن استعدادات الفريق لمواجهة مازيمبى الكونغولى المقبلة تسير بالشكل الأمثل لتحقيق الفوز، مضيفا أن الفريق يمر بحالة استقرار فنى ونفسى، وجميع اللاعبين فى حالة تركيز عالية من أجل تحقيق الفوز خلال مواجهة مازيمبى المقرر لها مساء الجمعة المقبل، ضمن مباريات الجولة

وقال أمير للموقع الرسمى لنادى الزمالك "كل اللاعبين جاهزون من الناحية الفنية، وكارتيرون يقود التدريبات بتركيز كبير ويعرف ماذا يريد من المباراة، والإدارة بدورها تقدم له وللفريق كل الدعم لمعرفة أهمية اللقاء لنقترب من بلوغ ربع النهائى بالمسابقة الأفريقية".

وأكد المشرف العام على الكرة بالنادى جاهزية كل عناصر الفريق للمباراة، وأن كل اللاعبين يؤدون التدريبات بشكل منتظم، وكل منهم يسعى لتقديم أقصى ما لديه استعدادا للقاء، مضيفا: "القوة الضاربة جاهزة للمباراة، ونعيش حالة من الاستقرار الفنى".

Advertisements

وكان الزمالك قد خاض مرانه صباح اليوم استعدادا لمواجهة مازيمبي حيث قاد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريبات منفردة لطارق حامد وفرجاني ساسي ثنائي الفريق لزيادة المستوى البدني لهما، وأدى الثنائي تدريبات تقوية أعقبها تدريبات تأهيلية لفك العضلات.

بينما أدى يوسف إبراهيم "أوباما" وكابونجو كاسونجو ومحمود علاء ومصطفى محمد رباعي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات إضافية بعد انتهاء المران على العرضيات واتقان ضربات الرأس، وحرص حازم إمام والناشئ أحمد عيد على تولي رفع الكرات العرضية تحت إشراف أمير عبد العزيز المدرب المساعد الذي قاد هذه الفقرة من المران.

كما خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون تدريبات إضافية لأحمد سيد "زيزو" وأشرف بن شرقي ثنائي الفريق بالتسديد على المرمى بعد انتهاء المران، وطلب كارتيرون من الثنائي الخضوع لتدريبات منفردة أشرف عليها بنفسه عقب انتهاء المران الجماعي للفريق اليوم.