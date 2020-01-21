شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون: صالح جمعة لاعب كبير وأى فريق يتمناه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على فريق الكرة، أن صالح جمعة صانع ألعاب النادي الأهلي لم يدخل في حسابات الجهاز الفني لذئاب الجبل بقيادة عماد النحاس خلال الميركاتو الشتوي الجاري، في ظل الأزمة التي يعيشها اللاعب مع القلعة الحمراء بسبب تصريحاته الأخيرة.

وقال عضو المقاولون في تصريحات لـ ”الخليج 365”: صالح جمعة لاعب كبير ويمثل إضافة لأي نادي ولكنه ليس في حساباتنا الفنية، عماد النحاس لم يتحدث معي بشأن ضمه للفريق.

ويحتل المقاولون العرب المركز الثاني في جدول مسابقة الدوري العام، برصيد 29 نقطة خلف النادي الأهلي المتصدر برصيد 36 نقطة، حيث فاز ذئاب الجبل في 9 مباريات وتعادلوا في ثلاثة وخسروا اثنتين كانتا أمام الأهلي والزمالك.

وويعتبر محمد سالم وسيف الدين الجزيري هدافى المقاولون العرب برصيد 5 أهداف لكل منهم ويأتى محمد سمير مدافع الفريق فى المرتبة الثانية برصيد 4 أهداف.

جاءت انتصارات المقاولون على حساب فرق: طلائع الجيش 1/0، الانتاج الحربي 1/0، أسوان 2/1، الجونة 2/0، المصري 1/0، حرس الحدود 1/0، الاسماعيلي 2/0، الاتحاد 1/0، إف سي مصر 3/1.

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فيما تعادل المقاولون مع سموحة 2/2 ومصر المقاصة بهدف لمثله.

واستأنف الفريق تدريباته على أحد الملاعب الفرعية بالجبل الأخضر بعد الخسارة في الجولة الأخيرة أمام النادي الأهلي بنتيجة 2/0، في لقاء الجولة 14، ليواصل استعداداته لمواجهة طنطا.

فرض جهاز الكرة بالأهلى غرامة جديدة على صالح جمعة لاعب وسط الفريق، حيث أبدى صالح جمعة حزنه من معاملته بشكل سيئ وغير مبرر من قبل فايلر، قائلا: "يتم معاملتى بشكل سيئ من قبل فايلر، ويقوم دائما باستبعادى من القائمة ومن التقسيمة فى التدريبات ولا أعلم السبب".

ورد فايلر على اتهامات صالح جمعة بعدم التعامل معه جيداً من قبل الجهاز الفنى، قائلا "أنا لا أتابع وسائل الإعلام وأى لاعب عنده شقين.. الأول فى الملعب والثانى تركيز، وأرى أن صالح تعرض للعقوبة لأنه لم يكن مركزا مع الفريق وأتمنى لصالح مستقبل طيب لكن فى مكان آخر بعيداً عن الأهلى".