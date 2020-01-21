شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد نجم الزمالك يتعرض لحادث سير قبل مواجهة مازيمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض مصطفى محمد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لحادث سيارة بسيط عقب مران اليوم استعدادا لمواجهة مازيمبى الكونغولى المقرر لها الجمعة المقبل ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، ونشر مصطفى محمد صورة لسيارته على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" ووضح من الصورة أن سيارته تعرضت لصدمة من الخلف، لكنه لم يتعرض لأى أذى.

وكان الزمالك قد خاض مرانه صباح اليوم استعدادا لمواجهة مازيمبى، حيث قاد الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى تدريبات منفردة لطارق حامد وفرجانى ساسى ثنائى الفريق لزيادة المستوى البدنى لهما، وأدى الثنائى تدريبات تقوية أعقبها تدريبات تأهيلية لفك العضلات.

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بينما أدى يوسف إبراهيم "أوباما" وكابونجو كاسونجو ومحمود علاء ومصطفى محمد رباعي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات إضافية بعد انتهاء المران على العرضيات واتقان ضربات الرأس، وحرص حازم إمام والناشئ أحمد عيد على تولي رفع الكرات العرضية تحت إشراف أمير عبد العزيز المدرب المساعد الذي قاد هذه الفقرة من المران.

كما خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون تدريبات إضافية لأحمد سيد "زيزو" وأشرف بن شرقي ثنائي الفريق بالتسديد على المرمى بعد انتهاء المران، وطلب كارتيرون من الثنائي الخضوع لتدريبات منفردة أشرف عليها بنفسه عقب انتهاء المران الجماعي للفريق اليوم.

فيما طلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من سامي الشيشيني مدرب الفريق إعداد تقرير مباشر خلال التدريبات عن مدى استجابة اللاعبين لفقرات التدريب الخاصة بالتسديد وأداء بعض الجمل الفنية، وحرص كارتيرون على تسجيل التقرير لمعرفة النتيجة النهائية لكل لاعب ومدى استجابتهم للتدريبات.