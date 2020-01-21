شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فضل فى ذكرى وفاة والده: أنت فى مكان أحسن ومعاك ابنى وأمى واختى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا محمد فضل عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، ذكرى وفاة والده المستشار فضل الحسينى زهران، الذى توفى فى مثل هذا اليوم عام 2018، وكتب عبر حسابه بموقع "انستجرام" :"لما تفقد أبوك ساعتها هتعرف إن ضهرك اتكسر الراجل ده كان راجل بمعنى الكلمة شخصية قوية طيبة جادة ظريفة جدعة عادل فى الحكم بين الناس".

وتابع:"ربنا يرحمك يا سيادة المستشار يا أجدع فضل فى الدنيا، طبعا أنت فى أحلي مكان دلوقتي ومعاك ابني اسماعيل وأمي وأختي ، إلي أن نلتقي قريبا يا حبيبي ".



محمد فضل

ومن ناحية أخرى كشف محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة، أن الاتحاد الإماراتى لكرة القدم سيتحمل تقريبًا تكاليف تذاكر انتقالات الأهلى والزمالك قبل مباراة السوبر المقرر لها يوم 20 فبراير المقبل، موضحاً أن إقامة السوبر خارج مصر يرفع القيمة التسويقية للكرة المصرية.

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وقال فضل، فى تصريحات إذاعية: "عندما عرضت الإمارات إقامة مباراة السوبر على أرضها تمت دراسة العرض ماديًا وفنيًا وبعدها وقع الاختيار عليها، وتم توقيع عقد إقامة مباراة السوبر المصرى بدولة الإمارات، بين عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية، وعارف العوانى أمين عام مجلس أبوظبى الرياضي، ونصت بنود الاتفاق على رفع المكافآت للأندية، ويحصل المركز الأول على 500 ألف درهم و300 ألف درهم للمركز الثانى.

وتطرق فضل للحديث عن تطبيق تقنية الـ var فى الدورى المصرى، قائلا، "تدريب الحكام على هذه التقنية يستغرق 4 أشهر، لكن تم ضغط مدة التدريب لتصل إلى 28 يوماً، وهناك رهبة بالتأكيد من قبل الحكام أثناء تطبيق هذه التقنية لكن المصريين ينجحون فى أى تحدٍ".

واعتمدت لجنة إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، فى اجتماعها الأخير برئاسة عمرو الجناينى، الاتفاق الذى توصل إليه محمد فضل عضو اللجنة لإقامة مباراة السوبر المصرى بين فريقى الأهلى والزمالك، وذلك تنفيذًا لتكليفه بهذا الملف من قبل اللجنة، وكان فضل قد توجه إلى الإمارات يوم 3 يناير الجارى على رأس وفد من الاتحاد المصرى لكرة القدم ضم حسام الزناتى منسق عام مباراة السوبر وعمرو البرتقالى ويسرا شرة من إدارة التسويق بالاتحاد.