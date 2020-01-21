شكرا لقرائتكم خبر عن فخر الدين يوسف يصل الإسماعيلى لتوقيع عقود الصفقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل التونسى فخر الدين بن يوسف مهاجم الاتفاق السعودى، منذ قليل، للنادى الإسماعيلى تمهيداً لتوقيع عقود انتقاله لصفوف الدراويش فى صفقة انتقال حر لمدة موسمين مقابل 300 الف دولار للموسم الواحد، وذلك لتدعيم خط هجوم الدراويش خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ومنذ أيام قليلة أنهى نادى الاتفاق السعودى تعاقده مع التونسى فخر الدين بن يوسف مهاجم الفريق بالتراضى بين الطرفين، دون الإعلان عن أسباب فسخ التعاقد.

وخاض بن يوسف، صاحب الـ28 عاماً، مع الفريق السعودى 29 مباراة فى مختلف المسابقات سجل خلالها 7 أهداف وصنع مثلها، وبدأ اللاعب التونسى مسيرته الكروية مع فريق الصفاقسى، قبل أن ينضم لصفوف ميتز الفرنسى على سبيل الإعارة، ثم انتقل إلى فريق الترجى فى عام 2015، قبل أن يرحل إلى الإتفاق فى 2018.

إدارة الاتفاق السعودى نظمت حفل وداع للاعب بعد نهاية التدريب بحضور رئيس مجلس إدارة النادى المهندس خالد الدبل، الذى أشاد بحسن تعامل اللاعب بن يوسف واصفاً إياه بالراقى، متمنياً له التوفيق فى مشواره الرياضى.

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وكانت إدارة الاتفاق برئاسة، خالد الدبل، وقعت مع اللاعب التونسى فى شتاء عام 2018 حيث قدم مستويات طيبة خلال ظهوره الأول قبل تراجع مستواه، وعدم اقتناع، خالد العطوى مدرب الفريق بمستواه الفني.

ورفض الفرنسى ديديه جوميز، المدير الفنى للإسماعيلى، فكرة رحيل النامبيبى شيلونجو مهاجم الدراويش، مؤكداً رغبته فى استمراره مع الفريق، بجانب التعاقد مع مهاجم جديد لتدعيم خط هجوم الفريق الأصفر فى النصف الثانى من مسابقة الدورى ومنافسات البطولة العربية، وكان ادهم السلحدار المدرب العام للاسماعيلى كشف فى وقت سابق ترحيب ناديه بفكرة رحيل شيلونجو، وتوقيعه عقوبة مالية ضده، واستبعاده من مواجهة بيراميدز.

وطالب الفرنسى ديديه جوميز، المدير الفنى الجديد للإسماعيلى، إدارة النادى بالاطلاع على لائحة الفريق المالية، خاصة فيما يتعلق بالمكافآت والعقوبات، ويرغب المدرب الفرنسى فى تحقيق مبدأ "الثواب والعقاب" فى الفريق خلال الفترة المقبلة، وأكد المدرب الجديد أنه لابد أن تكون هناك جزاءات بشكل مُستمر للمُخطئ بجانب المكافآت لمن يجتهد، موضحاً أنه سيطّلع على لائحة الفريق وقد يُجرى عليها بعض التعديلات إذا لزم الأمر حتى يستطيع تحقيق طموحاته وأهدافه مع الدراويش فى الفترة المقبلة.