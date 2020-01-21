شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أرقام لـ بيراميدز و المقاصة فى الدورى الممتاز قبل مواجهة الدفاع الجوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تترقب الجماهير المتابعة للدورى المصرى الممتاز المواجهة المنتظرة بين فريقى بيراميدز ومصر المقاصة المحدد لها السابعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء على ملعب استاد الدفاع الجوى بختام الجولة الرابعة عشر لمسابقة الدورى العام.

ويطمح كلا الفريقان فى تحقيق الفوز خاصة بيراميدز الذى يسعى إلى حصد الثلاث نقاط للتقدم فى جدول ترتيب الدورى بعد التعادل مع الاتحاد السكندرى فى الجولة الماضية.

بينما يسعى مصر المقاصة إلى تصحيح الأوضاع بعد التعادل بنتيجة 1 / 1 من إنبى.

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وحذر الكرواتى أنتى تشاتشيتش المدير الفني للفريق الكروى الأول لنادى بيراميدز لاعبى فريقه من نزيف النقاط فى الدورى، والابتعاد عن المربع الذهبي، وشدد تشاتشيتش على ضرورة عدم التفريط في أي نقطة خلال المواجهات المقبلة بالدورى، وعدم الرضاء إلا بالفوز واقتناص الثلاث نقاط من أجل ضمان التواجد في المربع الذهبي وضمان المشاركة في البطولة الأفريقية، ويبدو التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام المقاصة مكون من: المهدي سليمان - ولفريد كانون - محمد حمدي - علي جبر - أحمد أيمن منصور - إسلام عيسى - عمر جابر – عبدالله السعيد - نبيل عماد دونجا - أحمد توفيق - جون أنطوي.

بينما طالب جهاز المقاصة لاعبيه بضرورة تحقيق نتيجة إيجايبة من مباراة بيراميدز للتقدم فى سباق مراكز المسابقة ، ويبدو التشكيل المتوقع للمقاصة أمام بيراميدز مكون من: محمود حمدي - أحمد مودي - عاصم سعيد - أحمد محسن - أحمد ياسين - صلاح ريكو - محمد كناريا - ميدو جابر - محمد مسعد - شيمس بيكلي - عمرو برعي.

اختارت لجنة الحكام محمود البنا لإدارة مباراة بيراميدز والمقاصة فى الدورى الممتاز اليوم، ويعاونه محمد محمود لطفى وخالد السيد وشاكر، عبد الحليم حكما رابعا.

ويرصد الخليج 365 7 أرقام لـ"بيراميدز والمقاصة" فى الدورى الممتاز فى الجدول التالى: