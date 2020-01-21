الجزائري نبيل بن طالب ينتقل معارًا لنيوكاسل

محمد اسماعيل - القاهرة - ( د ب أ):

قرر نادي شالكه الألماني إعارة لاعبه الجزائري نبيل بن طالب إلى نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

ومن المنتظر أن ينتقل بن طالب، الغائب منذ شهور عن الملاعب، إلى نيوكاسل لمدة ستة أشهر مبدئيا.

كان بن طالب انتقل في 2016 من توتنهام الإنجليزي إلى شالكه مقابل 20 مليون يورو، وقد تعرض للإيقاف عدة مرات كما تم إلحاقه بالفريق الاحتياطي، ولم يخض مباراة واحدة مع شالكه الموسم الحالي.

وفشل انتقال بن طالب إلى فيردر بريمن قبل بداية الموسم الحالي.