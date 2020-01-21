طنطا يخطف فوزا صعبًا من الجونة.. ويرتقى 4 مراكز بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

حقق فريق طنطا فوزا صعبا، مساء اليوم الثلاثاء، على نظيره الجونة بنتيجة هدف دون رد، في لقاء ضمن منافسات الجولة الـ 14 بالدوري.

وجاء هدف المباراة الوحيد لصالح طنطا في الدقيقة 22 عن طريق محمد ماج "أونش".

وبتلك النتيجة، ارتقى فريق طنطا 4 مراكز بالدوري محتلا المركز الثالث عشر برصيد 13 نقطة بالتساوي مع وادي دجلة.

وعلى الجانب الأخر تجمد رصيد الجونة عند 12 خلف طنطا ووادي دجلة بالمركز الرابع العاشر.