الاتحاد العربي يُعلن جدول مباريات كأس العرب للشباب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم، مساء اليوم الثلاثاء، جدول مباريات كأس العرب المقرر أن تحتضنها السعودية خلال الفترة ما بين 17 فبراير وحتى الخامس من مارس.

وتواجد منتخب مصر للشباب مواليد 2001، في المجموعة الثالثة مع منتخبات السعودية والجزائر وفلسطين.

وتأتي مشاركة منتخب مصر للشباب في البطولة الودية في إطار الاستعداد لتصفيات بطولة أمم أفريقيا للشباب 2021 والتي ستقام في موريتانيا.

Advertisements

ويخوض منتخب مصر للشباب منافسات كأس العرب الودية تحت قيادة المدرب الوطني ربيع ياسين.

ويفتتح منتخب مصر مشواره في البطولة بمواجهة الجزائر يوم 18 فبراير، ثم مواجهة السعودية 21 فبراير، ويختتم المباريات بلقاء فلسطين يوم 24 فبراير.