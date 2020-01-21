- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم، مساء اليوم الثلاثاء، جدول مباريات كأس العرب المقرر أن تحتضنها السعودية خلال الفترة ما بين 17 فبراير وحتى الخامس من مارس.
وتواجد منتخب مصر للشباب مواليد 2001، في المجموعة الثالثة مع منتخبات السعودية والجزائر وفلسطين.
وتأتي مشاركة منتخب مصر للشباب في البطولة الودية في إطار الاستعداد لتصفيات بطولة أمم أفريقيا للشباب 2021 والتي ستقام في موريتانيا.
ويخوض منتخب مصر للشباب منافسات كأس العرب الودية تحت قيادة المدرب الوطني ربيع ياسين.
ويفتتح منتخب مصر مشواره في البطولة بمواجهة الجزائر يوم 18 فبراير، ثم مواجهة السعودية 21 فبراير، ويختتم المباريات بلقاء فلسطين يوم 24 فبراير.
كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد العربي يُعلن جدول مباريات كأس العرب للشباب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.