أمير مرتضى يتحدث عن مواجهة مازيمبي.. والاستقرار النفسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة في نادي الزمالك، جاهزية فريقه لخوض مواجهة مازيمبي الكونغولي يوم الجمعة القادم، في دوري أبطال أفريقيا.

وأشار منصور في تصريحات للموقع الرسمي لنادي الزمالك، إلى أن استعدادات الفريق لخوض المباراة تسير بالشكل الأمثل من أجل تحقيق الفوز.

وقال المشرف على الكرة في الزمالك: "نمر بحالة من الاستقرار الفني والنفسي حاليًا، جميع اللاعبين في حالة تركيز عالية من أجل الفوز على مازيمبي".

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وأكمل: "كل لاعبي الزمالك جاهزين للمباراة من الناحية الفنية، حتى كارتيرون يقود التدريبات بتركيز كبير ويعرف جيدًا ما يريد من اللقاء، والإدارة بدورها تقدم له كامل الدعم".

واختتم: "اللاعبون يؤدون التدريبات بشكل منتظم وكل منهم يسعى لتقديم أقصى ما لديه في المباراة، القوة الضاربة كاملة وجاهزة لتحقيق الفوز في اللقاء".

وسيلتقي الزمالك مع مازيمبي يوم الجمعة القادم، في إطار مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري الأبطال الأفريقي.

ويتربع مازيمبي على صدارة ترتيب المجموعة الأولى في دوري أبطال أفريقيا برصيد عشر نقاط، أمام الزمالك بسبع نقاط، ثم زيسكو الزامبي وبريميرو دي أجوستو الأنجولي بنقطتين.