"رحيل مجاني وسداد العقد بالكامل".. هل يدفع الأهلي ثمن قيد بادجي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

يواجه النادي الأهلي أزمة في توفير مكان بقائمته لقيد صفقته الجديدة السنغالي أليو بادجي القادم من صفوف رابيد فيينا النمساوي.

ويتبقى للأهلي مقعدين فقط بالقائمة الأفريقية، بعدما قام النادي بقيد 26 لاعبا في القائمة الأولى مع بداية الموسم، ثم إضافة سعد سمير مع انطلاق مرحلة المجموعة، ثم إضافة محمودعبدالمنعم كهربا المنضم للفريق خلال الشتاء قادما من أفيس البرتغالي.

وسيقوم الأهلي بقيد أحد اللاعبين المقيدين محليا ولم يتم قيدهم أفريقيا، وهم الثلاثي كريم نيدفيد الذي يعاني من إصابة طويلة خلال الفترة الأخيرة، وحسين السيد الذي لم يشارك تحت قيادة رينيه فايلر في أي مباراة منذ بداية الموسم، وعمار حمدي المقيد تحت السن.

أما المقعد الآخر فسيقوم الأهلي بقيد أليو بادجي محليا وأفريقيا، ولكن يتوجب على الأهلي الاستغناء عن أحد لاعبيه الأجانب، حيث يضم في صفوفه 5 محترفين وهم: علي معلول، وجونيور أجايي، وأليو ديانج، ووليد أزارو، وجيرالدو.

وتتيح اللائحة قيد 4 لاعبين أجانب بالإضافة للاعب شمال أفريقي واعتماده كلاعب محلي.

ويسعى النادي الأهلي للاستغناء عن أحد اللاعبين وليد أزارو، وجيرالدو.

جيرالدو تلقى عرضا للانضمام لنادي الصفاقسي التونسي، حيث قال معز المستيري، نائب رئيس نادي الصفاقسي التونسي، في تصريحات لـ"الخليج 365" إن إدارة ناديه تقدمت بالعرض، مشيدا بتعامل النادي الأهلي مع نظيره التونسي.

ونفى المستيري، أن يكون المقابل المادي الذي تم عرضه على اللاعب يقل عن الذي يتقاضاه بالنادي الأهلي.

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واختتم: "أمامنا أيام قليلة في هذا الملف، وإذا لم يحسم اللاعب الأنجولي أمره، فإنه سيكون علينا الانصراف للتفاوض مع لاعب أخر خاصة وأنه لدينا خيارات أخرى."

ومن جانبه، أكد مصدر لـ"الخليج 365"، أن جيرالدو رفض عرض الصفاقسي التونسي.

كما ينتظر الأهلي موقف لاعبه وليد أزارو من عرض الاتفاق السعودي، حيث أكد أمير توفيق مدير لجنة التعاقدات بالأهلي، في تصريحات لـ"الخليج 365" أن النادي وافق على العرض المقدم من نادي الاتفاق السعودي بشأن استعارة أزارو لمدة 6 أشهر، بعد الاتفاق على المقابل المادي وتفاصيل التعاقد.

ولم يبت اللاعب في العرض المقدم بعد، مما يزيد الضغوط على النادي الأهلي قبل مواجهة النجم الساحلي.

ويسعى النادي الأهلي لرفع اسم أزارو أو جيرالدو من القائمة للتمكن من قيد أليو بادجي للمشاركة مع الفريق في مواجهة النجم الساحلي الحاسمة يوم الأحد المقبل في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري الأبطال.

الأهلي يحتل المركز الثاني بمجموعته برصيد 7 نقاط، خلف النجم الساحلي المتصدر بـ10 نقاط، فيما يحل الهلال السوداني ثالثا برصيد 6 نقاط، والذي يواجه بلاتنيوم صاحب المركز الأخير بالمجموعة بنقطة وحيدة.

ويحل الأهلي في الجولة الأخيرة ضيفا على فريق الهلال، فيما يواجه النجم الساحلي فريق بلاتنيوم، مما صعب من موقف الأهلي في البطولة الأفريقية.

وفي حالة رفع الأهلي اسم أحد اللاعبين جيرالدو أو أزارو دون الاتفاق على انتقاله لنادي آخر، سيصبح من حق اللاعب الرحيل مجانا وتقاضي بقية عقده بالكامل.