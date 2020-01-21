صلاح ممازحًا أرنولد: لم تصنع لي أهدافًا هذا الموسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:
مازح المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، زميله الإنجليزي الشاب ترينت ألكساندر- أرنولد بشأن صناعة الأهداف هذا الموسم.
وخلال مقابلة صحفية مع شبكة NBC قال صلاح مازحًا: "أرنولد لم يصنع لي أي أهداف هذا الموسم، على الرغم أنه صنع 8 أو 9 تمريرات حاسمة".
وأضاف: "أنا أذكره بذلك الأمر كل يوم، أقول له أنت لا تعطيني الكرة رغم أنني أركض وأتواجد في المكان الصحيح".
وتابع: "أنا سعيد لأجله، لاعب يقدم مستويات جيدة ويبلي بلاءً حسنًا على الرغم من صغر سنه".
وشارك الإنجليزي الشاب البالغ من العمر 21 عامًا في 22 مباراة هذا الموسم ببطولة الدوري رفقة ليفربول، سجل هدفين وسنع 9 تمريرات حاسمة.
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