الوحدة الإماراتي يضم لاعب ستاندر دليج البلجيكي

أعلن نادي الوحدة الإماراتي تعاقده مع الكونغولي باول خوسي مبوكو لاعب فريق ستاندر دليج البلجيكي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية. نشر نادى الوحدة عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي قائلا "تعاقدت شركة نادي الوحدة لكرة القدم مع اللاعب الكنغولي بول-خوسيه موبوكو لمدة موسم ونصف مع أحقية التجديد لموسم إضافي". نادي الوحدة لكرة القدم مع اللاعب الكنغولي بول-خوسيه موبوكو لمدة موسم ونصف مع أحقية التجديد لموسم إضافي". ونجح الوحدة خلال ميركاتو الشتوي فى التعاقد مع خميس إسماعيل، وفارس جمعة بجانب الكوري الجنوبي لي ميونج جو والأرجنتيني بيدرو خافيير والبرازيلي لوكاس بيمنتا. خميس إسماعيل، وفارس جمعة بجانب الكوري الجنوبي لي ميونج جو والأرجنتيني بيدرو خافيير والبرازيلي لوكاس بيمنتا. لاعب موبوكو صاحب ال ٢٧ عاما فى أكثر من نادي أبرزهم توتنهام، ليتون أورينت وستاندر دليج. يحتل نادي الوحدة المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإماراتي برصيد ١٧ نقطة.

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