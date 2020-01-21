طلال العبسي على أعتاب اتحاد جدة

اقتربت إدارة نادى اتحاد جدة من التعاقد مع طلال العبسي مدافع فريق التعاون لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

كشفت تقارير صحفية سعودية أن مفاوضات الإدارة حاليًا مع نظيرتها في نادي التعاون من أجل شراء الفترة المتبقية في عقد اللاعب للاستفادة منه في باقي

منافسات الموسم.

وتأمل إدارة العميد في حسم الصفقة بأقرب وقت ممكن لضم المدافع خلال فترة الانتقالات الحالية، من أجل دعم صفوف الفريق.

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الجدير بالذكر أن إدارة نادي الاتحاد عقدت أكثر من صفقة خلال الميركاتو الشتوي الحالي

ومنهم ليناردو جيل ومحمد ثاني وبرونو أوفيني وأخيرًا التونسي أنيس البدري لاعب الترجي.

بدأ طلال العبسي صاحب ال ٢٦ عاما مسيراته الاحترافية مع نادي اتحاد جدة عام ٢٠١١ وشارك مع الفريق في ٣١ مباراة، لينتقل إلى نادى التعاون عام ٢٠١٥ وشارك مع الفريق في ٤٣ مباراة أحرز خلالها هدفًا وحيدًا.

يحتل نادي الاتحاد السعودي المركز الثالث عشر برصيد ١٤ نقطة.