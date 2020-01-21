صور.. المنزلة تغرق ملعبها بالمياه لتأجيل مباراة نبروه

شهدت مباراة المنزلة ونبروه فى القسم الثالث فضيحة ومهزلة حيث قام مسئولو المنزلة بإغراق الملعب بخراطيم المياه من أجل تأجيل المباراة، ما أضطر حكم اللقاء صبحى الحفناوى لتأجيل المباراة لعدم صلاحية الملعب. لتأجيل المباراة لعدم صلاحية الملعب. المثير للدهشة أن مراقب المسابقات شاهد مسئولو المنزلة وهم يقومون بإغراق الملعب بخراطيم المياه ودون ذلك فى تقريره . ذلك فى تقريره . فى الوقت نفسه طالب أحمد المسيرى رئيس نادى نبروه باحتساب نتيجة المباراة لصالح فريقه، لا سيما وأن إغراق الملعب بالمياه حدث بفعل فاعل، مشيرًا لإغراق أجزاء من الملعب يعد مهزلة بكل المقاييس.

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