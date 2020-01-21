اتحاد الكرة يُقيّد أكبر لاعب محترف في تاريخ الدوري

قام، اليوم، الاتحاد المصري لكرة القدم بقيد أكبر لاعب محترف في العالم خلال فترة القيد الشتوية الحالية، إذ يبلغ من العمر 75 عاما وهو

عز الدين بهادر الذي قام بالتوقيع لنادي 6 أكتوبر ضمن أندية القسم الثالث.يستعد عز الدين لدخول موسوعة جينيس العالمية للأرقام القياسية مع بدء مشاركته مع ناديه في المباريات التي دعا لها مندوبو الموسوعة.وكان وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد قد استقبل في مكتبه اللاعب ومسئولو النادي لدى حضورهم لاستكمال إجراءات التسجيل.