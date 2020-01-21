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الأولمبياد الخاص يعلن تفاصيل حفل افتتاح الألعاب الافريقية في مؤتمر صحفي الخميس

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يعقد الأولمبياد الخاص المصري المؤتمر الصحفي الختامي قبل انطلاق الألعاب للآعلان عن موعد حفل الأفتتاح وآخر المستجدات الخاصة بالألعاب الأفريقية .

يعقد المؤتمر في الساعه الثانية عشر ظهر بعد غد الخميس الموافق 23 يناير بمركز التعليم المدني بالجزيرة

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وتستضيف مصر أول ألعاب قارية في تاريخ الأولمبياد الخاص خلال الفترة من 23 يناير وحتى 1 فبراير 2020 ، والتي تعد أول ألعاب فى العالم يتساوى فيها عدد

اللاعبين الذكور مع عدد اللاعبات الإناث ، متخطية بذلك نسبة الألعاب العالمية الأخيرة التى أقيمت بأبوظبي مارس 2019 والتي كانت تعد إنجازاً في ذلك الوقت بوصولها إلى نسبة 60:40  لأول مرة، حيث كانت نسبة الإناث في جميع الألعاب العالمية والإقليمية التي سبقتها لا تتعدى 30 فى المائة .
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