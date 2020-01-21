الأولمبياد الخاص يعلن تفاصيل حفل افتتاح الألعاب الافريقية في مؤتمر صحفي الخميس

يعقد الأولمبياد الخاص المصري المؤتمر الصحفي الختامي قبل انطلاق الألعاب للآعلان عن موعد حفل الأفتتاح وآخر المستجدات الخاصة بالألعاب الأفريقية .

يعقد المؤتمر في الساعه الثانية عشر ظهر بعد غد الخميس الموافق 23 يناير بمركز التعليم المدني بالجزيرة

وتستضيف مصر أول ألعاب قارية في تاريخ الأولمبياد الخاص خلال الفترة من 23 يناير وحتى 1 فبراير 2020 ، والتي تعد أول ألعاب فى العالم يتساوى فيها عدد

اللاعبين الذكور مع عدد اللاعبات الإناث ، متخطية بذلك نسبة الألعاب العالمية الأخيرة التى أقيمت بأبوظبي مارس 2019 والتي كانت تعد إنجازاً في ذلك الوقت بوصولها إلى نسبة 60:40 لأول مرة، حيث كانت نسبة الإناث في جميع الألعاب العالمية والإقليمية التي سبقتها لا تتعدى 30 فى المائة .