إنذار صلاح أمام مانشستر يونايتد وعضلاته المثيرة حديث الصباح والمساء

وضع الإعلام الأوروبي والعربي والسوشيال ميديا جانبًا الإنذار الذى حصل عليه اللاعب محمد صلاح، مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي، بعد تسجيل هدف فريقه الثاني أمام نادي مانشستر يونايتد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين لبطولة الـ"بريميرليج"، وبدأ التركيز على الجوانب الفسيولوجية والبدنية للاعب المصري المخضرم.

كان صلاح احتفل بطريقة جنونية عقب تسجيله الهدف في مرمى يونايتد، وقام بخلع قميصه وإلقائه على الأرض وذهب للاحتفال مع الجماهير، ليحصل على إنذار بعدها، قبل أن يطلق حكم اللقاء صافرة نهاية المباراة.

خلع القميص والاحتفال لم يكن يعاقب عليه اللاعب قبل عام 2004، إلا أن الاتحاد الدولي

لكرة القدم قرر وضع تعديلات عدة في قانون العقوبات في يوليو من العام نفسه، تنص على حصول اللاعب على إنذار حال القيام بهذا السلوك.

وأكد "فيفا"، أن اللائحة تشمل معاقبة اللاعب الذي يرفع القميص ليغطي رأسه كاملًا، من دون أن يخلع القميص.

وجاءت فرحة صلاح عارمة بهدفه في مرمى يونايتد، خصوصًا أن هز الشباك بعد 4 مواجهات من دون تهديف في مرمى يونايتد، ومنذ مشاركته بالدوري الإنجليزي مع ناديي تشيلسي وليفربول.

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وعقدت الصحف مقارنة بين اللاعب

من حيث بنائه الجسدى، وهو مع نادى بازل في أول تجربة إحترافية له بأوروبا، وبين حاله مع نادى ليفربول، حيث كان مع بازل يتجنب الالتحامات القوية خوفًا من الاصابة.

حاليًا بات صلاح يلتحم مع لاعبين أكثر قوة جسمانية وحجمًا وطولًا، وذلك من خلال اتباع نظام رياضي وغذائي مثالي، حيث يواظب على تدريبات اللياقة البدنية والتمرينات الرياضية بشكل يومى ودوري منتظم.

مع التركيز في نظامه اليومى الغذائي على نظام "اللقيمات "وهو تناول 4 أو 5 وجبات يوميًا للمحافظة على وزنه، وتجنب الأكل المقلي والمقرمشات والتركيز على السمك مع تجنب المشروبات الكحولية.

ويركز صلاح في وجبة الإفطار على البيض والسالمون وعصير البرتقال والأفوكادو، والغداء "سوتيه" والخضراوات والفاكهة، مع النوم الكافي، الذى يسهم في نمو الجسم وعضلاته مع شرب المياه بشكل مستمر.