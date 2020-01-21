فريق يد الزمالك في مواجهة هليوليدو بكأس مصر

أسفرت قرعة دور الـ٣٢ لبطولة كأس مصر لكرة اليد عن وقوع فريق الزمالك في مواجهة هليوليدو. وتقام المباراة في السادسة مساء يوم الإثنين الموافق ١٧ فبراير على صالة الإنتاج الحربي. كما شهدت القرعة وقوع الأهلي في مواجهة الشمس وطنطا في مواجهة أصحاب الجياد والترسانة مع المعادي وإليكم الجدول كاملًا ..

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