مازيمبي الكونغولي يشيد بحسن استقبال الزمالك في القاهرة

أشاد كامبابا أدو، رئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم، بنادي مازيمبي الكونغولي بحسن استقبال الزمالك للبعثة الكونغولية لدى وصولها القاهرة. ووجه رئيس البعثة الشكر إلى مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار مرتضى منصور في ظل تسهيل مهمة البعثة من الإقامة والتدريب قبل مباراة الفريقين. في ظل تسهيل مهمة البعثة من الإقامة والتدريب قبل مباراة الفريقين. يحل فريق مازيمبي الكونغولي ضيفًا على الزمالك في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا والمقرر لها الجمعة المقبل. بدوري أبطال أفريقيا والمقرر لها الجمعة المقبل. وصلت بعثة الفريق الكروي لنادي مازيمبي الكونغولي إلى القاهرة فجر أمس برئاسة كامبابا أدو عضو الاتحاد الكونغولي، والتي تضم 40 فردًا، استعدادًا لمواجهة نادي الزمالك وكان في استقبالها الدكتور نبيل عبدالفتاح مدير العلاقات العامة بالزمالك.

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