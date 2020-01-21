الميركاتو الشتوي | حدث استثنائي بانتقال أول تنزاني الى الدوري الإنجليزي

سيصبح مبوانا ساماتا أول تنزاني يحترف في الدوري الإنجليزي، بعدما أستقدمه أستون فيلا من غنك البلجيكي في صفقة مقدرة بنحو 11 مليون دولار أميركي.

ووقع الدولي ساماتا المكنى “ساماغول” عقداً لأربع سنوات ونصف السنة شرط حصوله على تصريح عمل يخوله اللعب في الدوري الإنجليزي.

وسجل المهاجم البالغ 27 عامًا 10 أهداف لغنك في مختلف المسابقات هذا الموسم، وهز شباك ليفربول بطل أوروبا في ملعب “أنفيلد” في المسابقة القارية الاولى.

وقال دين سميث مدرب فيلا “أنا سعيد لأستقدام مبوانا إلى النادي. سجل أهدافًا كثيرة في مسيرته وأتطلع للعمل معه”.

ويحتاج فيلا لتدعيم خط هجومه، بعد إصابة قاسية في أربطة الركبة تعرض لها البرازيلي ويسلي القادم العام الماضي من كلوب بروج البلجيكي.

ويتواجد فيلا في منطقة الهبوط ضمن “بريمير ليج”، إذ يحتل المركز الثامن عشر بفارق 5 نقاط عن نوريتش سيتي الآخير.

وكان أستون فيلا إستعار لاعب الوسط داني درينكواتر من تشيلسي والحارس الإسباني المخضرم بيبي رينا من ميلان الايطالي.

وساهمت الأهداف الـ23 لمبوانا علي ساماتا في الموسم الماضي بمنح الفريق القادم من منطقة المناجم القديمة المتحدثة بالهولندية في شمال بلجيكا، لقب الدوري والعودة الى المسابقة القارية الأولى.

وأصبح ساماتا أول تنزاني يخوض دوري أبطال أوروبا ونجح بالتسجيل في ليلة محبطة لفريقه، عندما سقط بنتيجة كبيرة أمام سالزبورغ النمسوي 2-6.

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ونال لاعب سيمبا التنزاني ومازيمبي الكونغولي الديموقراطي السابق جائزة أفضل لاعب أفريقي في بلجيكا الموسم الماضي، ليسير على خطى العملاق روميلو لوكاكو، المدافع فنسان كومباني ولاعب الوسط مروان فيلايني.

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