الميركاتو الشتوي | خيتافي يستعير ديفيرسون سيلفا

أعلن نادي خيتافي الإسباني اليوم الثلاثاء التعاقد مع المهاجم البرازيلي ديفيرسون سيلفا من بالميراس البرازيلي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري، مع إمكانية ضمه بعقد نهائي.
وكان ديفيرسون 28/ عامًا/ قد إنضم إلى بالميراس في عام 2017 قادمًا من ليفانتي بعد إنتهاء فترة إعارته لديبورتيفو ألافيس.
وذكر خيتافي أنه سيقدم اللاعب الجديد أمام وسائل الإعلام غداً الأربعاء عقب مران الفريق.
وجاء تعاقد خيتافي مع ديفيرسون ضمن مساعي المدير الفني خوسي بوردالاس لتعزيز خياراته الهجومية بالفريق الذي يحتل المركز الخامس في الدوري الإسباني حاليًا.
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