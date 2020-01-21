الميركاتو الاماراتي | الوحدة يخطف توقيع موبوكو

أعلن نادي الوحدة الإماراتي رسميًا اليوم الثلاثاء تعاقده مع اللاعب الكونغولي بول خوسيه موبوكو، الذي سينضم إلى صفوف الفريق الأول بالنادي لمدة موسم واحد ونصف الموسم، قادمًا من ستاندر دو لياج البلجيكي.

وذكر الوحدة في بيان نشره اليوم :”تعاقدت شركة نادي الوحدة مع اللاعب الكونغولي بول خوسيه موبوكو لمدة موسم ونصف مع أحقية التجديد لموسم إضافي… وتتمنى إدارة النادي التوفيق والنجاح للاعب.

وكان لاعب خط الوسط موبوكو قد إنضم إلى ستاندر ليج في 2017 قادمًا من كييفو الإيطالي، وسبق له اللعب أيضًا لفريقي كالياري الإيطالي وباناثينايكوس اليوناني.

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ويحتل الوحدة حاليًا المركز الثامن بدوري الخليج العربي الإماراتي (دوري المحترفين الإماراتي) برصيد 17 نقطة حصدها خلال 12 مباراة خاضها حتى الآن هذا الموسم.

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