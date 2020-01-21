رسميًا | قيد كاسونجو في قائمة الزمالك

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري، اليوم الإثنين، عن قيد الكونغولي كابونجو كاسونجو في قائمة الفريق، بعد نهاية فترة إعارته لفريق الوداد المغربي.

وأضاف منصور أن الزمالك تسلم بطاقة اللاعب الخاصة بقيده من الاتحاد المصري للعبة، ليصبح من حقه المشاركة مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

من جهة أخرى واصل الفريق استعداداته لمواجهة مازيمبي الكونغولي، يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

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ويحتل الزمالك المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري برصيد 24 نقطة.

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