حلم ريال مدريد ليس ضمن أولويات مبابي خلال عام 2020

كشف مهاجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي بان يحلم هذا العام بإحراز ثلاثية “دوري أبطال أوروبا، كأس أوروبا والألعاب الأولمبية” مع ناديه ومنتخب بلاده.

وجاء كلام مبابي خلال إفتتاح مؤسسته الخيرية التي تضم 98 طفلاً تتراوح أعمارهم بين 9 و16 سنة ويأتون من “أوساط إجتماعية مختلفة” ليساعدهم على تحقيق “أحلامهم”.

وفي سؤال عما هو حلمه لعام 2020 قال بطل العالم عام 2018 مع منتخب بلاده “إحراز ثلاثية دوري أبطال أوروبا وكأس أوروبا والألعاب الأولمبية. سيكون الأمر لا بأس به!”.

وأضاف “يبدو هذا الأمر صعب المنال في الوقت الحالي لكني سأحاول جاهداً تحقيق هذا الحلم. سأشعر بفخر كبير إذا نجحت في المساهمة في إحراز أول لقب لباريسي سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا والأستمرار في مساعدة بلادي على مواصلة الأنتصارات”.

وعن إمكانية الدفاع عن الوان منتخب بلاده في مسابقة كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية المقررة الصيف المقبل في طوكيو (23 يوليو إلى 8 أغسطس) قال مبابي “المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية أمر لا أسيطر عليه. بطبيعة الحال أود الذهاب لكن إذا قرر النادي الذي العب له عدم السماح لي بالمشاركة فلن أذهب إلى المواجهة”.

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وسيشارك مبابي أيضُا في كأس أوروبا المقررة في أكثر من دولة أوروبية من 12 يونيو إلى 12 يوليو أي أنه لن يستطيع الخلود الى الراحة بينها وبين الألعاب الأولمبية سوى لأيام قليلة جداً، كما أن مشاركته الأولمبية ستجعله يغيب عن الإنضمام إلى صفوف سان جيرمان الذي سيخوض أولى مبارياته في الدوري المحلي في الأول من أغسطس.

وإذا أخذنا في عين الأعتبار ضرورة أن يذهب في أجازة أقله لثلاثة أسابيع فانه قد لا يعود إلى صفوف فريقه قبل شهر سبتمبر 2020.

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