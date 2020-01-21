برشلونة تستقبل عثمان ديمبيلي بعد عودته من قطر

أنهى النجم الفرنسي عثمان ديمبلي لاعب برشلونة الإسباني برنامجه العلاجي المكثف في مستشفى أسبيتار بالعاصمة القطرية الدوحة استعدادا للإنتظام في التدريبات خلال المرحلة القادمة بعد شفاؤه التام .

وكان ديمبلي قد تعرض لإصابة في 27 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي خلال مشاركته مع نادية برشلونة ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا .

وأستمرت تدريبات اللاعب الفرنسي لمدة أسبوعين كاملين علي فترتين صباحًا ومساء وبات لائقًا للمشاركة في المباريات .

وأشاد لاعب برشلونة والمنتخب الفرنسي، بالخدمات التي توفرت له في ختام فترة علاجه بمستشفى جراحة العظام والطب الرياضي في قطر.

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وقال ديمبلي قبيل مغادرته الدوحة: “اسبيتار يملك الكثير من المؤهلات، حظيت بقدر كبير من الترحاب والرعاية هنا، لقد تفاجأت كثيرا بالإمكانيات الموجودة هنا والرعاية التي يحظى بها الرياضيون، الأطباء يعرفون ما يقومون به وكيفية العلاج، حتما سأنصح أي رياضي بالعلاج في أسبيتار في حال التعرض للإصابة، فلقد تلقيت أصداء جيدة عنها، وزميلي صامويل أومتيتي سبق له وأن تلقى العلاجً هناك، وهو من نصحني بالمجيء والعلاج هنا، لكي أكون جاهزاً لمنافسات دوري أبطال أوروبا والعودة بجاهزية كاملة”.

وتعليقًا على مونديال قطر 2022، الذي يقام لأول مرة في منطقة الشرق الاوسط، قال اللاعب الفائز بلقب كأس العالم مع المنتخب الفرنسي: “صراحة لقد تفاجأت كثيراً بما رأيته، لقد شاهدت بعض التحضيرات عبر التلفاز من قبل، والجميع يتحدث عن قطر، صديقي مهدي بن عطية حدثني كثيراً عن الدوحة، صراحة هي مدينة جميلة وهادئة وتشعر فيها بالطمأنينة، أعتقد أن منافسات كأس العالم 2022 ستنظم بشكل جيد”.

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