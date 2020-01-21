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نتيجة مباراة مانشستر سيتي وشيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي

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مراسل ميركاتو داي 0 تبليغ

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يرحل نادي مانشستر سيتي لواحد من أصعب ملاعب البريميرليج هذا الموسم “البرامول”، معقل نادي شيفيلد يونايتد.

وتنطلق مباراة الجولة الرابعة والعشرين من البريميرليج الساعة 21:30 بتوقيت القاهرة، على قناة بي إن سبورتس 1.

ويتواجد المان سيتي في المركز الثاني على لائحة ترتيب ، برصيد 48 نقطة، بينما شيفيلد في المركز السابع 33.

وأعلن المدرب “جوزيب جوراديولا” أمام وسائل الإعلام تخليه عن صراع لقب البريميرليج ضد ، مشيرًا إلى أن هدفه الوصافة.

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وأشاد بيب بفريق المدرب “كريس وايلدر”، موضحًا أنه يضع مباريات شيفيلد أمام لاعبيه من أجل التعلم من جهدهم وتفانيهم في الملعب.

وتعثر الفريق السماوي في مباراة الجولة الماضية ضد كريستال بالاس، على ملعبه ووسط جماهيره، بالتعادل 2-2.

أما شيفيلد فحقق نتيجة إيجابية في ملعب آرسنال، وخرج بتعادل بنتيجة 1-1، ليواصل نتائجه الإيجابية ضد الفرق الكبيرة هذا الموسم.

يذكر أن نتائج شيفيلد ضد الكبار في البرامول هذا الموسم تعتبر جيدة، فاز على آرسنال، تعادل ضد اليونايتد، وكان على وشك التعادل ضد ليفربول.

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