رياضة | قبل قرعة تصفيات مونديال 2022.. التاريخ الكامل لمنتخب مصر في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل قرعة تصفيات مونديال 2022.. التاريخ الكامل لمنتخب مصر في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقام مساء اليوم الثلاثاء، الموافق 21 يناير 2020، قرعة الدور الثاني من تصفيات إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم (قطر 2022)، وتقام مراسم سحب قرعة التصفيات بأحد فنادق القاهرة في تمام الساعة السابعة مساءًا.

ويشارك 40 منتخبًا في المرحلة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022، مقسمين لـ 4 مستويات لتشكيل 10 مجموعات، على أن يتأهل أول وثاني كل مجموعة للمرحلة الأخيرة من التصفيات، ويتم تقسيمهم لمستويين وفقًا للتصنيف، على أن يضم كل مستوي 5 منتخبات، ويتقابل كل منتخب من التصنيف الأعلى أحد منتخبات التصنيف الأقل بنظام الذهاب والإياب.

تاريخ مشاركات منتخب مصر في تصفيات كأس العالم

شارك منتخب مصر في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 15 مرة طوال تاريخه، وخاض 94 مباراة، حقق الفوز في 53 مباراة، وتعادل في 22 مباراة، سجل لاعبوه 167 هدفا، واستقبلت شباكه 90 هدفًا.

ونجح منتخب مصر التأهل لبطولة كأس العالم 3 مرات فقط طوال تاريخه أعوام 1934، 1990، 2018، ولم يستطيع خلال المشاركات الثلاث تجاوز الدور الأول بالبطولة المونديالية.

وجاءت مشاركات منتخب الفراعنة في تصفيات كأس العالم كالتالي:

- 1934:

خاض منتخب مصر مباراتين ضد فلسطين وفاز ذهابا وايابا بنتيجة 7 – 1 ، 4-1 على الترتيب وتأهل للمونديال.

- 1938:

كان يفترض أن يواجه منتخب مصر نظيره منتخب رومانيا يوم 17 ديسمبر 1937 لكن الاتحاد المصري أعلن انسحابه من التصفيات اعتراضًا على موعد المباراة.

- 1954:

التقي منتخب مصر مع نظيره منتخب إيطاليا وخسر ذهابا وإيابا 2-1، 5-1 ولم يتأهل للمونديال

- 1974:

تقابل منتخب الفراعنة مع نظيره منتخب تونس وفاز ذهابًا 2-1، وخسر ايابا 2-0 ولم يتأهل للمونديال.

- 1978:

تجاوز منتخب مصر منتخبات اثيوبيا وكينيا وزامبيا في الأدوار الأولي، لكنه فشل في تخطي المرحلة النهائية من التصفيات بعدما احتل المركز الثاني بالمجموعة برصيد 4 نقاط خلف تونس المتصدر بـ 5 نقاط، واحتل منتخب نيجيريا المركز الثالث بـ 3 نقاط، وكان يتأهل للمونديال صاحب المركز الأول فقط.

- 1982:

تأهل منتخب مصر للدور الثالث من تصفيات كأس العالم مباشرة بعد انسحاب غانا وليبيا، ولكنه فشل في تجاوز منتخب المغرب حيث خسر ذهابًا 1-0 ، وتعادل سلبيًا في مباراة الإياب.

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- 1986:

تجاوز منتخب مصر نظيره منتخب زيمبابوي بالفوز عليه 1-0، والتعادل في الإياب 1-1، وفي الدور الثاني تخطي مدغشقر بركلات الترجيح بعد تبادل الفريقين الفوز بنتيجة 1-0، بينما فشل الفراعنة في تخطي منتخب المغرب بعد تعادل الفريقين سلبيًا بالقاهرة، والخسارة بالمغرب 2-0.

- 1990:

تأهل منتخب مصر للمرحلة الختامية من التصفيات المونديالية، بعدما تصدر مجموعته برصيد 8 نقاط متفوقا على منتخبات ليبيريا ومالاوي وكينيا، وفي الدور النهائي تعادل سلبيًا مع الجزائر في الذهاب، وفاز بهدف حسام حسن في الإياب ليتأهل منتخبنا الوطني للمونديال للمرة الثانية في تاريخه.

- 1994:

منتخب مصر وقع في مجموعة تضم منتخبات زيمبابوي، وانجولا وتوجو، ووصل الفراعنة للجولة الحاسمة للتأهل للمرحلة الثانية من التصفيات، وكان يحتاج للفوز على منتخب زيمبابوي للصعود، وبالفعل فاز الفراعنة 2-1، ولكن بسبب طوبة تم القائها على لاعب زيمابوي أوصي الحكم بإعادة المباراة في ملعب محايد وأقيمت في فرنسا وانتهت بالتعادل السلبي ليودع الفراعنة التصفيات.

- 1998:

فشل منتخب مصر في التأهل لمونديال 1998 بعدما احتل المركز الثاني في مجموعته بالمرحلة الثانية من التصفيات برصيد 10 نقاط، خلف منتخب تونس الذي تصدر المجموعة بـ 14 نقطة، بينما احتل فريق ليبريا المركز الثالث بـ 8 نقاط، وجاء منتخب ناميبيا بالمركز الأخير برصيد نقطة وحيدة.

- 2002:

تخطي منتخب مصر نظيره منتخب موريشيوس في الدور الأول بالتصفيات بعدما تفوق عليه 6-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، بينما في المرحلة النهائية حصد 13 نقطة وجاء خلف منتخبي السنغال والمغرب وحصد كل منهما 15 نقطة، بينما احتل منتخب الجزائر المركز الرابع بـ 8 نقاط، وتذيل منتخب ناميبيا الترتيب برصيد نقطتين.

- 2006:

وقع منتخب مصر في مجموعة ضمت معه (كوت ديفوار – الكاميرون – ليبيا – السودان – بنين)، واحتل الفراعنة المركز الثالث برصيد 17 نقطة خلف كوت ديفوار المتصدر بـ 22 نقطة، بينما جاء المنتخب الكاميروني بالمركز الثاني بـ 21 نقطة، واحتل المنتخب الليبي المركز الرابع بـ 12 نقطة، وجاء المنتخبين السوداني والبنيني بالمركزين الخامس والسادس على الترتيب.

- 2010:

بدأ منتخب مصر تصفيات كأس العالم 2010 في مجموعة ضمت مالاوي والكونغو الديمقراطية وجيبوتي، وتصدر ترتيب المجموعة وتأهل للمرحلة النهائية، ووقع في مجموعة ضمت معه الجزائر، وزامبيا ورواندا، وتساوي في رصيد النقاط والأهداف مع المنتخب الجزائري بـ13 نقطة لتقام بينهما مباراة فاصلة بالسودان فاز بها محاربي الصحراء 1-0.

- 2014:

فشل منتخب مصر في التأهل لمونديال 2014 بعدما خسر أمام منتخب غانا في المرحلة النهائية بالتصفيات بنتيجة 6 -1 في كوماسي، ورغم فوز الفراعنة في لقاء الإياب بنتيجة 2-1 لكنها لم تكن كافية لتأهله.

- 2018:

تجاوز منتخب مصر نظيره منتخب تشاد في الدور الأول من التصفيات بنتيجة 4-1 في مجموع المباراتين، وفي المرحلة النهائية تصدر ترتيب مجموعته برصيد 13 نقطة متفوقا على اوغندا، وغانا، والكونغو، ليتأهل الفراعنة لمونديال روسيا 2018.