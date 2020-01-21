رياضة | أمير مرتضى: القوة الضاربة للزمالك جاهزة لمواجهة مازيمبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمير مرتضى: القوة الضاربة للزمالك جاهزة لمواجهة مازيمبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف أمير مرتضى المشرف على الكرة بالزمالك عن كواليس الاستعدادات لمباراة مازيمبي الكونغولي بدوري أبطال إفريقيا.



ويلتقي الزمالك مع مازيمبي يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا.



وأشار إلى أن جميع اللاعبين في حالة تركيز كاملة من أجل تحقيق الانتصار.



وقال أمير: “كل اللاعبين جاهزون من الناحية الفنية، وكارتيرون يقود التدريبات بتركيز كبير ويعرف ماذا يريد من المباراة، والإدارة بدورها تقدم له وللفريق كل الدعم لمعرفة أهمية اللقاء لنقترب من بلوغ ربع النهائي بالمسابقة الإفريقية.



وأكد المشرف العام على الكرة بالنادي على جاهزية كل عناصر الفريق للمباراة، وأن كل اللاعبين يؤدون التدريبات بشكل منتظم، وكل منهم يسعى لتقديم أقصى ما لديه استعدادا للقاء، مضيفا: “القوة الضاربة جاهزة للمباراة، ونعيش حالة من الاستقرار الفني”.