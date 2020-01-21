رياضة | مدرب طنطا يهدي تمثالا فرعونيا ودرعا لجهاز الجونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب طنطا يهدي تمثالا فرعونيا ودرعا لجهاز الجونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدم أيمن المزين المدير الفني لنادي طنطا "تمثال فرعوني" ل "بيدرو بارني" المدير الفني لفريق الجونة، ودرع ل "حسام غالي" مدير الكورة بالفريق، وذلك قبل انطلاق المباراة التي تقام بينهما اليوم ضمن منافسات الجولة ال14 من بطولة الدوري الممتاز.

ويستضيف ملعب نادي طنطا المباراة اليوم وانطلقت في الثانية والنصف، وبدأ طنطا بتشكيل مكون من علي فرج ، محمد مسعود ، سليمان عبدربه ، ايهاب سمير ، احمد سالم صافي ، حسام غالي ، احمد الشناوي ، وليد عادل ، احمد فهمي ، محمد ماجد اونش ، اسلام فؤاد.

بينما يجلس علي مقاعد البدلاء كلا من :- محمد فتحي ، محمد الشاذلي ، تاديو لوانجا ، محمد العشري ، ماريو بيرناردو ، عبدالرحمن الدح ، أحمد الألفي.

وانتهي الشوط الأول بتقدم طنطا بهدف نظيف عن طريق محمد ماجد أونش في الدقيقة 23.