رياضة | بايرن ميونيخ يريد مدافع ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بايرن ميونيخ يريد مدافع ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب فريق بايرن ميونخ الألماني، في التعاقد مع مدافع ريال مدريد الإسباني، خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية.

حيث قرر العملاق البافاري في التعاقد مع ألفارو أودريوزولا، ظهير أيمن الفريق الملكي، بسبب بعد اللاعب عن المشاركة في الفترة الأخيرة.

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وبحسب صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن إدارة بايرن ميونخ، تتابع أودريوزولا، بعد فقدان الثقة للاعب من قبل المدير الفني للفريق الفرنسي زين الدين زيدان.

وينافس بايرن ميونخ كل من إشبيلية وأتليتك بلباو، اللذان يرغبان في التعاقد مع اللاعب على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وتقوم إدارة العملاق البافاري في إبرام صفقات شابة، لتأمين مستقبل كل المراكز داخل الفريق وخاصة الجهة اليمنى، حيث ترغب في ضم مدافع بوروسيا دورتموند المغربي أشرف حكيمي، والمعار من ريال مدريد.