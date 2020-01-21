رياضة | محامي النقاز يكشف أخر تطورات أزمته مع الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محامي النقاز يكشف أخر تطورات أزمته مع الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث أنيس بن ميم محامي التونسي حمدي النقاز لاعب الزمالك عن تطورات الأزمة مع الإدارة البيضاء.

وحذف الزمالك إسم النقاز من القائمة لقيد الكونغولي كابونجو كاسونجو مهاجم الفريق الجديد بدلًا منه.

وتقدم النقاز بشكوى في وقت سابق لفسخ تعاقده مع الزمالك.

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وأكد أنيس في تصريحات خاصة أن موقفهم القانوني مستمر كما هو بدون تغيير وشكواهم ضد نادي الزمالك لفسخ التعاقد بشكل رسمي بسبب تأخر حصول اللاعب على مستحقاته المالية.

وواصل "حذف إسم النقاز من القائمة لن يغير من القضي شيئًا والأمر مستمر بدون شغل طبيعي".

وأشار إلى أنهم ينتظروا صدور قرار من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا خلال الفترة القليلة المقبلة لحسم الأمر بشكل رسمي، موضحًا أن موقفهم قانوني بنسبة 100% وليسوا قلقين في هذا الشأن من الأساس.