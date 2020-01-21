رياضة | امنعوا الضحك.. "الهبيدة" في الكرة المصرية (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر امنعوا الضحك.. "الهبيدة" في الكرة المصرية (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تطلق كلمة "هبيد" بلغة العامة على من قال شيئًا مبالغًا فيه بشكل كبير في إشارة إلى كذبه أو أنه تخطى حدود المألوف ولعل ذلك ما ذهب إليه بعض النجوم القدامى في الكرة المصرية خاصة من الأهلي والزمالك ربما لتسليط أضواء الإعلام والسوشيال من جديد.

رضا عبد العال





تخرج أراء نجم الأهلي والزمالك سابقًا عن المألوف دائمًا ومن بينها أنه يجب ترحيل رينيه فايلر المدير الفني للقلعة الحمراء إلى سويسرا حتى يمكن الفوز على فريقه بعد الطفرة التي قدمها في مستوى الفريق متجاهلًا أن الأهلي كان قد خسر من النجم الساحلي التونسي وتعثر أمام بلاتينيوم ستارز بالتعادل في وجود فايلر.

كما يمتلك رضا عبد العال عدة آراء مثيرة عن منتخب مصر فلا يخلو الاستديو التحليلي مع الإعلامي خالد الغندور عن وجهات نظر غير عادية ومنها أن هيكتور كوبر المدير الفني السابق للفراعنة كان يلعب بطريقة "حلق الله يسترك" متجاهلًا التنظيم الدفاعي وليس العشوائي للخواجة والذي ساهم في صعودنا إلى مونديال روسيا ثم بدأ التحسر على أيامه مع خافيير أجيري وحسام البدري.

رضا سيكا

ضرب نجم الإسماعيلي والزمالك سابقًا بوجهات نظره كل الاتجاهات وسبب حالة من الجدل على السوشيال ميديا ومنها تبرير خسارة القلعة البيضاء 6-1 أمام الأهلي والهجوم على فايلر وحسام البدري ومنها "من اختار البدري لا يحب منتخب مصر".

أحمد بلال

Advertisements

نجم الأهلي الأسبق وأحد الهدافين دخل في حالة جدل مع رضا سيكا كما أكد أن مروان محسن مهاجم الأهلي أفضل من مصطفى محمد لاعب الزمالك بل ودخل في رهان على الهواء أنه لن يسجل في مرمى بيراميدز فما كان من اللاعب إلا أحرز من أول فرصة تأتيه ليصبح أقوى رد على رهان بلال الخاسر.

عصام عبد المنعم

وقع عصام عبد المنعم رئيس اتحاد الكرة الأسبق – ربما بدون قصد على خلاف الأسماء السابق - في خطأ فادح خلال الاستديو التحليلي لمباراة منتخبي مصر وبلجيكا الودية استعدادًا لكأس العالم 2018

وأكد عصام عبد المنعم – وقتها - أنه يأمل في تأهل منتخب مصر كصاحب أفضل مركز ثالث بالمجموعة الأولى للمونديال، وذلك رغم أن المجموعة يتأهل عنها الأول والثاني فقط.

وقال عبد المنعم: "هو إحنا فيه فرق بتخسر 3 و4 في الوديات" لترد عليه مقدمة البرنامج في محاولة للتصحيح أن السعودية خسرت من بلجيكا برباعية وليس ثلاثة مثل الفراعنة.





وأضاف أن إسبانيا وألمانيا وهولندا قد يكون أحدهم الحصان الأسود في المونديال رغم أن هولندا لم تتأهل من الأساس.