رياضة | زيدان يوجه رسالة لـ"مبابي".. ويعلق لأول مرة على طريقة لعب برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان يوجه رسالة لـ"مبابي".. ويعلق لأول مرة على طريقة لعب برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد لكيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي وذلك قبل يوم واحد من لقاء الملكي أمام سالامنكا بكأس ملك إسبانيا.

ورد زيدان على سؤال "مبابي قال عنك أنك قدوته في الصغر؟، قائلا: "الآن أصبح هو قدوة. نحن مثالان لأولئك الذين يرغبون بلعب كرة القدم، لقد كنتُ مثالا لأن بعض الأشخاص أُعجبوا بأسلوبي كلاعب".

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وتابع: "لن يكون هناك تكاسل في مباراة الغد. نحن دائما جاهزون وسنقوم بكل ما يلزم لتحقيق الفوز".

وأضاف: "كل اللاعبين لعبوا في ملاعب صعبة ومعقدة مثل هذه. نحن جاهزون بدنيا وذهنيا لخوض أي مباراة على أي ملعب".

وواصل: "1005 تمريرة لبرشلونة في مباراتهم الأخيرة؟ كل الأندية ترغب بالفوز، وكل نادٍ له طريقته الخاصة في تحقيق ذلك".