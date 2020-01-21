رياضة | مازيمبي يتدرب بمدينة نصر استعدادا للزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مازيمبي يتدرب بمدينة نصر استعدادا للزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتدرب نادي مازيمبي الكونغولي اليوم في تمام الساعة الخامسة مساء، على ملعب السكة الحديد بمدينة نصر استعدادًا لمواجهة الزمالك يوم الجمعة المقبل في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويصاحب الفريق الكونغولي نبيل عبدالفتاح مدير العلاقات العامة بالنادي لتسهيل تنقلاته وتوفير متطلبات البعثة الكونغولية.

ووصلت بعثة مازيمبي الكونغولي إلى مصر فجر اليوم الثلاثاء حيث كان في استقبالهم وفد من إدارة العلاقات العامة بنادي الزمالك.

ويحل فريق مازيمبي الكونغولي ضيفًا على الزمالك في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والمقرر لها الجمعة المقبل.