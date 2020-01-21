رياضة | مدربون ضد مباديء الأهلي.. فايلر يكرر سيناريوهات جوزيه ويول وبيسيرو والبدري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدربون ضد مباديء الأهلي.. فايلر يكرر سيناريوهات جوزيه ويول وبيسيرو والبدري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقد رينيه فايلر المدير الفني للأهلي صالح جمعة لاعب الفريق، مؤكدًا أنه لن يكون له دورًا مع المارد الأحمر خلال الفترة المقبلة، وذلك بسبب تصريحات اللاعب والذي أكد فيها أن مدرب الأحمر هو المتسبب في عدم مشاركته في المباريات مع الفريق خلال الفترة الأخيرة.

وخالف فايلر ربما عن عمد مباديء الأهلي التي تعتمد على السرية التامة فيما يخص مواقف اللاعبين فلا يتم الإعلان إلا بشكل رسمي من خلال إدارة النادي حيث قال فايلر في تصريحات عقب مباراة المقاولون العرب: " أي لاعب يمتلك شقين، شق فني والآخر ذهني، بالنسبة لصالح جمعة هو يمتلك الشق الفني فقط، بينما يفتقد للجانب الذهني الخاص بالتركيز، حيث يُظهر عدم التزام خارج الملعب والدليل على ذلك تغريمه عدة مرات من جانب إدارة النادي.

وأضاف: " صالح جمعة لن يكون له دورًا مع الأهلي، وأتمني له التوفيق مع اي فريق آخر في الفترة القادمة".

رينيه فايلر ليس أول مدرب للأهلي يُهاجم نجوم الفريق، بل سبقه بعض المدربين الذين تولوا قيادة الفريق الأحمر خلال السنوات الماضية وهاجموا بعض اللاعبين الكبار بالفريق في وسائل الإعلام ولأسباب مختلفة، بما يتنافي مع مبادئ القلعة الحمراء والتي تنادي دائمًا بمناقشة المشاكل والأزمات والأمور الخاصة بالفريق وحتي توجيه الانتقادات واللوم للاعبين داخل الغرف المغلقة.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أبرز التصريحات الهجومية والانتقادات من مدربي الأهلي ضد نجوم الفريق خلال السنوات الماضية:-

- جوزيه × حسام غالي

شهد عام 2012 أزمة بين البرتغالي مانويل جوزيه مدرب الأهلي وحسام غالي قائد الفريق، بعدما رفض الأخير الانصياع لتعليمات مدربه بخوض تدريبات فردية بعد عودته من منتخب مصر، وتمسك بالمشاركة في التدريب الجماعي بالكرة، مما أدي لاشتعال الأجواء بينهما داخل النادي.

وصرح الخواجة البرتغالي وقتها، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد شوبير":"علاقتي بـ"غالي" جيدة علي المستوي الشخصي لكن وجهة نظري الفنية فيه مختلفة، واذا استمريت مدربًا للأهلي لن يشارك معي أبدًا" كما طلب من الإدارة عرضه للبيع، لكن رحيل المدرب عن القلعة الحمراء كان سببًا في استمرار "الكابيتانو" مع الفريق.

جوزيه × عصام الحضري

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هاجم البرتغالي مانويل جوزيه مدرب الأهلي السابق، عصام الحضري حارس مرمي الفريق الأحمر السابق، وذلك عقب هروب الأخير من النادي عام 2008 للاحتراف في سيون السويسري وقال في تصريحات لمجلة "سوبر الإماراتية" : " الحضري أفضل حارس مرمي قمت بتدريبه على المستوي الفني، لكنه يحب المال كثيرًا وعلى استعداد لبيع اسرته من أجل الحصول على الأموال"، وذلك تسبب في غضب الحارس الدولي الذي أعلن وقتها إقامة دعوي قضائية ضد جوزيه بسبب تصريحاته المسيئة.

مارتن يول × إكرامي

هاجم المدرب الهولندي مارتن يول المدير الفني السابق للأهلي، اللاعب شريف إكرامي حارس مرمى الفريق، عقب ارتكاب اللاعب خطأ فادح تسبب في خسارة الأحمر أمام نادي أسيك أبيدجان الإيفواري عام 2016، محملًا اياه مسئولية هزيمة الفريق أمام بطل كوت ديفوار.

وقال "يول" في تصريحات عقب المباراة: " أي فرصة علي مرمي الأهلي كانت بهدف، فريق أسيك له فرصتين فقط طوال المباراة ومع ذلك سجل هدفين في شباكنا"، مطالبًا بضرورة تدعيم مركز حراسة المرمي بالفريق الأحمر، ولم يحمل المدرب نفسه أي مسئولية بخصوص خسارة الفريق، مما وضع "إكرامي" في ورطة أمام الجماهير الحمراء التي هاجمته بشدة عقب المباراة وطالبت برحيله عن صفوف الفريق.

بيسيرو × غالي

البرتغالي جوزيه بيسيرو مدرب الأهلي السابق هاجم حسام غالي قائد الفريق في تقريره لإدارة القلعة الحمراء عن الفترة التي قضاها داخل النادي والذي تم تداوله في وسائل الإعلام المختلفة عقب رحيل المدرب عن قيادة الفريق وقال فيه: "غالي صاحب شخصية قيادية جيدة، لكنه يعاني بشكل كبير في النواحي البدنية حيث لا يستطيع خوض مباراة كاملة بنفس القوة واللياقة، ويرفض الارتقاء بمستواه البدني خلال التدريبات".

حسام البدري × حجازي

انتقد حسام البدري مدرب الأهلي السابق ومنتخب مصر الحالي، أحمد حجازي مدافع الأحمر السابق ووست بروميتش الإنجليزي الحالي عام 2017 بعدما تمسك الأخير بالرحيل عن القلعة الحمراء لخوض تجربة احتراف في انجلترا.

ورفض البدري وقتها مشاركة اللاعب في مباراة القمة قائلا: "مستحيل أدفع بـ حجازي والمباريات خارج تركيزه تمامًا في الوقت الحالي، اللاعب يريد الرحيل عن القلعة الحمراء، ولن نجبر أي لاعب على البقاء مع الفريق رغمًا عنه ومن يلعب للأهلي يجب أن يدرك قيمة قميص الفريق"، مؤكدًا أنه لن يشارك معه حال عودته مجددًا من انجلترا.