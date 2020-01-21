رياضة | إنبي يفتح خط مفاوضات مع الأهلي لضم موهبته

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إنبي يفتح خط مفاوضات مع الأهلي لضم موهبته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى مجلس إدارة نادي إنبي برئاسة زكريا السيد، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بناءًا على تعليمات من الجهاز الفني بقيادة حلمي طولان المدير الفني، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وفتح النادي البترولي، خط مفاوضات مع إدارة الأهلي، من أجل الحصول على خدمات عمار حمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الحالي، لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة.

ويضغط إنبي على اللاعب، بورقة اللعب بشكل أساسي من أجل ضمان مكانه داخل صفوف المنتخب الوطني الأولمبي، خلال أولمبياد طوكيو اليابان 2020.

وكان الفريق البترولي، تقدم بعرض سابق من أجل التعاقد مع اللاعب، إلا أن المفاوضات توقفت بسبب المقابل المادي، بالإضافة إلى تمسك الجهاز الفني بخدمات اللاعب خلال المرحلة المقبلة.

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ورفض السويسري رينيه فايلر المدير الفني، في وقت سابق التخلي عن خدمات عمار حمدي لاعب الفريق، لرغبته في الاعتماد على خدماته ومنحه فرصة المشاركة أساسيًا.

وتلقى اللاعب عدة عروض كان أبرزها الاتحاد السكندري والذي يرغب أيضًا في إعادة اللاعب لصفوفه، حيث كان أحد أهم الأوراق التي يعتمد عليها بالموسم الماضي، قبل عودته لأحضان الجزيرة.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة النجم الساحلي التونسي، مساء يوم الأحد المقبل على ملعب السلام الدولي ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 7 نقاط، خلف المتصدر النجم الساحلي التونسي برصيد 9 نقاط، فيما يحل الهلال السوداني ثالثًا برصيد 6 نقاط، وأخيرًا بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي برصيد نقطة وحيدة وخرج من المنافسة.