رياضة | مؤشر جديد على رحيل نجم ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مؤشر جديد على رحيل نجم ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير إسبانية، أن نجم ريال مدريد ألفارو أودريوزولا أصبح على وشك مغادرة الفريق الملكي خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية.

وغاب أودريوزولا عن الحصة التدريبية للنادي الملكي أمس الإثنين، استعداداً لمواجهة سالامينكا في بطولة كأس ملك إسبانيا.

وبحسب صحيفة ماركا الإسبانية نقلاً عن "كادينا كوبي" ، فإن نجم ريال سوسيداد السابق يقترب من مغادرة ملعب سانتياجو بيرنابيو على سبيل الإعارة خلال يناير الجاري.

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وعانى ألفارو من ندرة مشاركاته مع النادي الملكي هذا الموسم، حيث لم يتم إدارجه في قائمة الفريق التي ستواجه سالامينكا في كأس الملك، حيث إستدعى زين الدين زيدان مدرب الفريق الثنائي الشاب سيرجيو لوبيز ورافا مارين في الخط الخلفي.

ويغيب عن المباراة إيدين هازارد وسيرجيو راموس وماركو أسينسيو المصابين منذ فترة طويلة.

ويحل ريال مدريد ضيفاً على سالامينكا غداً الاربعاء، في دور الـ 32 من بطولة كأس ملك إسبانيا.