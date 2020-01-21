رياضة | حمدي وريان يقودان هجوم الجونة أمام طنطا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حمدي وريان يقودان هجوم الجونة أمام طنطا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن بيدرو بارني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة، تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه طنطا بعد قليل في إطار مباريات الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

ويسعى الجونة لتحقيق نتيجة إيجابية بعد الخسارة في المباراة الماضية أمام الزمالك بهدفين دون رد.

وضم تشكيل الجونة كلًا من :-

حراسة المرمى : محمود الغرباوي

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خط الدفاع : باسم علي - محمد نجيب - لؤي وائل - جونثان نجويم

خط الوسط : أكرم توفيق - سيرجي أكا - عموري - إسلام محارب

خط الهجوم : أحمد حمدي - أحمد ياسر ريان.

أما البدلاء :-

عمر رضوان - خالد صبحي - محمود الجزار - محمد محسن ليلة - والتر بواليا - محمد ناجي "جدو" - أحمد مجدي.