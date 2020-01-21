رياضة | نجم ريال مدريد يرحل إلى البوندسليجا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم ريال مدريد يرحل إلى البوندسليجا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب الإسباني ألفارو أدريوزلا الظهير الأيمن لريال مدريد من الانتقال إلى أحد أندية الدوري الألماني خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وكشفت وسائل إعلامية في إسبانيا بأن الظهير الأيمن لريال مدريد سيرحل عن النادي الملكي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وأفادت إذاعة "أوندا سيرو" الإسبانية بأن اللاعب الإسباني سينضم لبايرن ميونيخ على سبيل الإعارة".

وتابعت الإذاعة بأن أودريوزلا لم يتدرب مع ريال مدريد اليوم الثلاثاء، وطلب الرحيل عن النادي الملكي.

وابتعد أودريوزلا عن المشاركة مع ريال مدريد هذا الموسم، حيث فضل الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق الملكي إشراك كارفخال في الجبهة اليمنى.