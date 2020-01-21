رياضة | بعد إصابة هاري كين.. توتنهام يسعى لضم مهاجم ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد إصابة هاري كين.. توتنهام يسعى لضم مهاجم ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادات بعض التقارير أن جوزيه مورينيو مدرب توتنهام هوتسبير يريد التعاقد مع مهاجم ريال مدريد لوكا يوفيتش في صفقة قرض حتى نهاية الموسم الحالي.

مع تهميش هاري كين حتى أبريل بسبب إصابة في أوتار الركبة ، يسعى مورينيو إلى إحلال بديل مؤقت.

على الرغم من أنه تم ذكر بيونتيك من نادي ميلان وبورتو زي لويس ، يبدو أن البرتغاليين يبقون خياراته مفتوحة قبل الأحد عشر يومًا الأخيرة من نافذة يناير.

Advertisements

وفقًا للدفاع المركزي ، عقد مورينيو عقدًا مع مسؤولي ريال مدريد للتعبير عن اهتمامه بـ يوفيتش .

منذ اكتمال التحول البالغ 51 مليون جنيه إسترليني إلى بيرنابيو في الصيف ، ساهم اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا في هدف واحد فقط في سبع بدايات و 11 مباراة بديلة.

من المحتمل أن يكون اللاعب الدولي الصربي حريصًا على تأمين كرة قدم منتظمة قبل تمثيل بلاده في بطولة كأس الأمم الأوروبية 2020.