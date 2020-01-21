رياضة | توتنهام يحدد سعر بيع هاري كين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر توتنهام يحدد سعر بيع هاري كين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حدد نادي توتنهام الإنجليزي سعر بيع مهاجمه هاري كين خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشفت تقارير صحفية في إنجلترا بأن توتنهام سيوافق على بيع هاري كين في نهاية الموسم الجاري لتعويض الاموال التي صرفت على بناء الملعب الجديد.

وأضافت التقارير بأن النادي الإنجليزي سيوافق على رحيل مهاجمه هاري كين مقابل الحصول على مبلغ 160 مليون يورو.

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التقارير أشارت إلى أن المهاجم الإنجليزي محل اهتمام العديد من الأندية وفي مقدمتها ريال مدريد وبرشلونة.

وسجل هاري كين 11 هدفًا في الدوري الإنجليزي "البريميرليج" حيث يحتل المركز الخامس على ترتيب الهدافين.

وأجرى هاري كين جراحة في أوتار الركبة خلال الفترة الماضية، حيث من المتوقع أن يغيب عن الملاعب لمدة من 4:6 أشهر.