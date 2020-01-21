رياضة | عرض جديد من إنتر ميلان لضم إريكسن ومفاوضات مع نجم نابولي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عرض جديد من إنتر ميلان لضم إريكسن ومفاوضات مع نجم نابولي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل إدارة نادي إنتر ميلان الإيطالي مساعيها لإقتناص النجوم التي تنتهي عقودها بنهاية الموسم الجاري.

وذكرت شبكة كالتشيو ميركاتو الإيطالية، أن نادي إنتر ميلان رفع عرضه لضم النجم الدانماركي كريستيان إيركسن لاعب نادي توتنهام الإنجليزي لنحو 15 مليون يورو، بالإضافة لبعض المتغيرات.

وأضافت الشبكة أن الدانماركي الدولي بات على مقربة من الإلتحاق بالنيرادزوري في فترة الإنتقالات الشتوية الجارية.

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وينتهي تعاقد إيركسن بنهاية الموسم الجاري، وفضل إنتر ميلان ضمه في الوقت الحالي على الإنتظار لنهاية الموسم، خشية ضياع الصفقة لحساب ناد آخر، لما يمتلكه اللاعب من قيمة فنية عالية.

من جهة أخرى، أفادت تقارير إيطالية أن الإنتر يراقب وضعية البلجيكي الدولي ديريس ميرتنز مهاجم نابولي الإيطالي لضمه في فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.

وينتهي تعاقد ميرتنز بنهاية الموسم الجاري أيضاً، حيث يحق له التفاوض مع أي فريق خلال يناير الجاري.

وقامت إدارة إنتر ميلان بالتوقيع مع لاعب مانشستر يونايتد أشلي يونج منذ أيام قليلة، ويستعد للإعلان عن ضم النيجيري فيكتور موسيس لاعب تشيلسي الإنجليزي المعار لفناربخشة التركي، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.