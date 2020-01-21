رياضة | المزين يعلن تشكيل طنطا لمباراة الجونة في الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المزين يعلن تشكيل طنطا لمباراة الجونة في الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر أيمن المزين المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا علي تشكيل الفريق لمواجهة الجونة ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وشهد التشكيل عودة إسلام فؤاد وسليمان عبدربه ، وجاء تشكيل طنطا ضد الجونة كالآتي :-

علي فرج ، محمد مسعود ، سليمان عبدربه ، ايهاب سمير ، احمد سالم صافي ، حسام غالي ، احمد الشناوي ، وليد عادل ، احمد فهمي ، محمد ماجد اونش ، اسلام فؤاد.

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بينما يجلس علي مقاعد البدلاء كلا من :-

محمد فتحي ، محمد الشاذلي ، تاديو لوانجا ، محمد العشري ، ماريو بيرناردو ، عبدالرحمن الدح ، احمد الألفي.

يذكر أن نادي طنطا يستضيف الجونة ، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري المصري الممتاز ، وستقام المباراة بينهم علي ملعب نادي طنطا ، اليوم في تمام الثانية والنصف عصرا.