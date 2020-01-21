اونلاين | «يلا شوت PLUS» مشاهدة مباراة لاتسيو ونابولي بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH لاتسيو اليوم YALLA Lazio

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كورة مباشر مباراة نابولي ضد لاتسيو حيث تقام على ارض ستاد سان باولو في منافسة خارج التوقعات من الصعب معرفة الفائز فيها ويمكن مشاهدة مباريات اليوم بث مباشر فاعليات الدور الربع النهائي من بطولة كأس ايطاليا في تحديث متوالي يلا شوت مباريات اليوم مجانا عبر yallakora مباشر.

بث مباشر مشاهدة مباريات اليوم

يواجه فريق نابولى فريق لاتسيو مساء اليوم في كأس ايطاليا في منافسة تترقبها جماهير الفريقين ونتابع المباراة في بث مباشر عبر koora live لايف حيث يمكن مشاهدة مباريات اليوم مباشر yalla shoot مباريات اليوم في متابعة لمباريات البطولة الايطالية في بث مباشر للمباريات عبر bein sports .

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بطولة كأس ايطاليا – الدور ربع النهائي

مباراة نابولي ضد لاتسيو

توقيت الساعة 9:30 مساء بتوقيت فى مصر

توقيت الساعة 10:30 مساء بتوقيت فى السعودية