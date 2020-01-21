اونلاين | «يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة نابولي ضد لاتسيو بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش نابولي NOW جول Lazio

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سيكون محبو الكرة الإيطالية على موعد مع بث مباشر لمشاهدة مباراة نابولي ولاتسيو، التي ستقام مساء اليوم الثلاثاء 21-1-2020 على ملعب سان باولو، ضمن مواجهات الدور ربع النهائي من

بطولة كأس إيطاليا لكرة القدم.

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موعد مباراة نابولي ولاتسيو اليوم والقنوات الناقلة:

ستنطلق مباراة نابولي ضد لاتسيو في تمام الساعة الـ9:45 مساءً

بتوقيت مصر، وستذاع عبر قناة Rai 1 الحاصلة على حقوق بث البطولة، وتأهل نابولي على حساب بيروجيا بعد الفوز عليه بنتيجة 2-0، بينما تأهل لاتسيو على حساب كريمونيزي بعد التغلب عليه 4-0.