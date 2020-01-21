اونلاين | «كورة لايف Aston villa» مشاهدة مباراة استون فيلا وواتفورد بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط استون فيلا II7SRY جول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر «كورة لايف Aston villa» مشاهدة مباراة استون فيلا وواتفورد بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط استون فيلا II7SRY جول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الدوري الانجليزي في منتصف الاسبوع ، يستعد فريق استون فيلا لأستقبال الفريق المتوهج الفترة الماضيه واتفورد في الاسبوع الرابع و العشرون ، في يوم الثلاثاء الموافق 21/1/2020 ، علي ملعب الفيلا بارك ، في تمام الساعه التاسعه و النصف بتوقيت القاهرة و الساعه العاشرة و النصف بتوقيت مكة المكرمة ، و قد انتهت مباراة الذهاب بفوز واتفورد بثلاثية ، ويسعي واتفورد لمواصلة التألق بعد تحقيقه 14 نقطه من اصل 16 في اخر 6 مباريات ، وانتقل الي المركز السابع عشر بعد ان كان في المركز الأخير ، برصيد 23 نقطه من 5فوز و 8 تعادل و 10 هزائم ، بينما يحتل استون المركز الثامن عشر برصيد 22 نقطه من 6فوز و 4 تعادلات و 13 خسارة .

بعد قدوم المدرب نايجل بيرسون الي الفريق و يقدم اداء خيالي و نتائج لم نراها مع الفريق ، و ترشحه لجائزة لفضل مدرب الشهر الماضي ، يسعي الي مواصلة النتائج الجيدة ، وكانت اخر نتائجه الجيد هو الخروج بالتعادم امام فريق توتينهام بعد ان انقذه المدافع الكرة من علي خط المرمي ، علي الجانب الأخر تبحث استون فيلا عن الانتصار و مصالحه جماهير الفريق بعد الخسارة الأخير امام السيتي بنتيجه سته اهداف علي ملعبهم ، ويذكر ان اللاعبين المصريين احمد المحمدي و محمود حسن تريزيجيه يلعبان في هذا الفريق ، ويشارك تريزيجيه في اغلب المباريات بينما يشارك المحمدي في لقاءات الكأس و بعض مباريات الدوري .