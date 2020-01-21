اونلاين | رابط «KORA LIVE» مشاهدة مباراة استون فيلا وواتفورد بث مباشر قناة مفتوحة بدون تقطيع رابط ماتش استون فيلا هدف تريزيجيه الآن

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يبحث فريق أستون فيلا المحترف ضمن صفوفه الثنائى المصرى أحمد المحمدى ومحمود حسن تريزيجيه، عن تحقيق سابع انتصاراته فى الدوري الإنجليزي هذا الموسم عندما يستضيف واتفورد على ملعب “فيلا بارك”، فى تمام التاسعة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز “بريميرليج”.

أستون فيلا ضد واتفورد

مشاهدة مباراة استون فيلا وواتفورد في الدوري الانجليزي

مشاهدة مباراة استون فيلا وواتفورد في الدوري الانجليزي

مشاهدة مباراة استون فيلا وواتفورد في الدوري الانجليزي

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مشاهدة مباراة استون فيلا وواتفورد في الدوري الانجليزي

وتعثر أستون فيلا فى الجولتين الماضيتين بالدوري الإنجليزي بالسقوط بسداسية مقابل هدف أمام مانشستر سيتى ثم التعادل مؤخرا مع برايتون بهدف لكل منهما.

وكان “الفيلانز” صاحب المركز الـ18 برصيد 22 نقطة جمعها من الفوز فى 6 مباريات و4 تعادلات، حقق اخر انتصاراته على حساب بيرنلى بهدفين مقابل هدف، على ملعب “تيرف مور” ضمن منافسات الجولة الـ21 التى أقيمت مطلع العام الجارى.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

كما تقام عدة مواجهات اليوم فى نفس الجولة، وهى: مانشستر سيتي وشيفيلد يونايتد، إيفرتون ونيوكاسل يونايتد، كريستال بالاس وساوثهامبتون، وبورنموث مع برايتون، فيما تقام فى العاشرة والربع مساء الديربى النارى للعاصمة البريطانية “لندن” بين تشيلسي وجاره آرسنال على ملعب “ستامفورد بريدج” معقل البلوز.