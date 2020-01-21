اونلاين | رئيس رابطة الليجا يهاجم الإتحاد الدولي بسبب كأس العالم للأندية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس رابطة الليجا يهاجم الإتحاد الدولي بسبب كأس العالم للأندية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شن خافيير تيباس رئيس رابطة أندية الدوري الإسباني "لا ليجا" هجوماً عنيفا على الإتحاد الدولي لكرة القدم، بشأن النظام الجديد لبطولة كأس العالم للأندية 2021 في الصين.

وأوضح تيباس في مقابلة تيلفزيونية تناقلتها صحيفة آس الإسبانية، أن النظام الجديد من شأنه تدمير إستعدادات الأندية الأوروبية لإنطلاق بطولة الدوري في الإتحادات الأوروبية المختلقة، بالإضافة لخلق مزيد من الفجوات المادية بين الأندية الكبرى وباقي أندية العالم في القارات الأخرى.

وقال تيباس: "لدينا توازن بشأن بطولات الدوري في الإتحادات الأوربية، وكذلك في القارات المختلفة حول العالم، هذا النظام سيُخل بإستعدادات الأندية لبطولات الدوري، وستتأثر الأندية الصغيرة بذلك".

وأضاف: "من المفترض أن يكون الفيفا كياناً منظماً أكثر من ذلك، سيقوم الفيفا بإجراء البطولة كل عامين مع زيادة عدد الاندية المشاركة، كما ستجرى في الفترة الصيفية، من شأن هذا أن يبعثر أوراق الأندية".

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وتابع: "تحدث الفيفا عن شكل البطولة وعن توزيع المباريات والأندية المشاركة، ولكنه أغفل أثر ذلك النظام على الاندية".

واستطرد: "لنفترض إشتراك فريقين مثل ريفير بليت وبوكا جونيورز من الأرجنتين في البطولة، بالطبع سيحصلان على 40 أو 50 مليون دولار، بالتأكيد سيعطي ذلك أفضلية لهما على حساب أندية الدوري الأرجنتيني".

وحول عائدات البطولة المتوقعة أوضح: "ستتحوذ الاندية الكبرى على معظم عوائد البطولة المادية، وبالتالي ستتوزع تلك الأموال على اللاعبين، سينفقون الأموال على شراء سيارات فيراري ولامبورحيني، ماذا عن أندية أوروبا الشرقية مثل اليونان مثلا، قد تواجه أزمات مادية في ظل زيادة ثراء الأندية الكبرى، هذا يخل بصناعة كرة القدم على مستوى العالم".

يذكر أن بطولة كأس العالم للأندية تقام سنوياً بمشاركة سبعة أندية في نهاية كل عام، إلا أن الفيفا وضع نظاماً جديداً يقر بمشاركة 24 فريقاً في نسخة 2021 في الصين.