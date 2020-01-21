اونلاين | «كورة اون لاين» مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وشيفيلد بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش مانشستر سيتي مباشر

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يستضيف ملعب برامال لين، اليوم الثلاثاء، مباراة شيفيلد يونايتد ومانشستر سيتي في الجولة الـ 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

مانشستر سيتي يدخل المباراة لمواصلة السباق على لقب الدوري الإنجليزي رغم تقدم ليفربول عليه بفارق 16 نقطة، حيث يحل سيتي في المركز الثاني برصيد 48 نقطة، أما شيفيلد يونايتد فيريد أن يتقدم للمراكز المؤهلة للدوري الأوروبي حيث يحتل في المركز السابع بترتيب البريميرليج برصيد 33 نقطة.

مشاهدة مباراة شيفيلد يونايتد ومانشستر سيتي في الدوري الانجليزي

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مشاهدة مباراة شيفيلد يونايتد ومانشستر سيتي في الدوري الانجليزي

مشاهدة مباراة شيفيلد يونايتد ومانشستر سيتي في الدوري الانجليزي

مشاهدة مباراة شيفيلد يونايتد ومانشستر سيتي في الدوري الانجليزي